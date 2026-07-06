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Em comunicado, os Ministros da Defesa Nacional, das Infraestruturas e Habitação, da Administração Interna, da Saúde, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Ambiente e Energia, da Cultura, Juventude e Desporto, e da Agricultura e Mar, decidiram "prorrogar a situação de alerta até quinta-feira nos seguintes distritos: Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro".

O comunicado justifica a decisão perante as "temperaturas máximas superiores a 30/35 °C, a humidade relativa do ar inferior a 20%, em especial no Algarve, no interior e no vale do Tejo, com fraca recuperação noturna (noites secas), exceto nas regiões do litoral

oeste, em especial do norte e centro, a possibilidade de ocorrência de trovoada seca e o vento por vezes forte com rajadas que poderão chegar aos 40km/h".

Assim, continuam em vigor as seguintes medidas de caráter excecional:

• Proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais

previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios,

bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem;

• Proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração, bem

como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas;

• Proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer

tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios

rurais;

• Proibição de realização de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a

motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e

máquinas com lâminas ou pá frontal;

• Proibição da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos,

independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das

autorizações que tenham sido emitidas;

• Proibição de lançamento de balões com mecha acesa.

A proibição não abrange:

• Os trabalhos associados à alimentação e abeberamento de animais, ao tratamento

fitossanitário ou de fertilização, regas, podas, colheita e transporte de culturas

agrícolas, desde que as mesmas sejam de carácter essencial e inadiável e se

desenvolvam em zonas de regadio ou desprovidas de florestas, matas ou materiais

inflamáveis, e das quais não decorra perigo de ignição;

• A extração de cortiça por métodos manuais e a extração (cresta) de mel, desde que

realizada sem recurso a métodos de fumigação obtidos por material incandescente

ou gerador de temperatura;

• Os trabalhos de construção civil, desde que inadiáveis e que sejam adotadas as

adequadas medidas de mitigação de risco de incêndio rural;

• Os trabalhos de colheita de culturas agrícolas com a utilização de máquinas,

nomeadamente ceifeiras debulhadoras, e a realização de operações de exploração

florestal de corte, rechega e transporte, entre o pôr do sol e as 11h00, desde que sejam

adotadas medidas de mitigação de risco de incêndio rural e comunicada a sua

realização ao Serviço Municipal de Proteção Civil territorialmente competente.

O comunicado ainda revela que as Forças Armadas "vão disponibilizar meios aéreos para, em caso de necessidade e em função das disponibilidades existentes, operarem nos locais a determinar por aquela Autoridade".

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