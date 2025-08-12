Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão, tomada por vários ministérios, visa manter o dispositivo operacional reforçado e intensificar ações de vigilância e fiscalização por parte da GNR, PSP e Forças Armadas. Segundo o Executivo, as restrições impostas nas últimas semanas têm contribuído para reduzir o número de ignições.

Entre as medidas excecionais que se mantêm estão a proibição de acesso e permanência em espaços florestais, a realização de queimadas e queimas de sobrantes, a utilização de maquinaria em áreas de risco e o uso de fogo de artifício. As exceções abrangem trabalhos agrícolas essenciais, extração manual de cortiça, apicultura sem recurso a fogo e algumas operações de colheita e exploração florestal realizadas em horários específicos e com medidas de prevenção.

O prolongamento do alerta implica também a mobilização permanente de equipas de sapadores florestais, agentes florestais e vigilantes da natureza, o reforço do patrulhamento terrestre e aéreo, o aumento da prontidão de equipas médicas e sociais, bem como a possibilidade de interrupção de férias e suspensão de folgas para elementos das forças de segurança.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil continuará a emitir avisos à população, enquanto as Forças Armadas disponibilizam meios aéreos para operações de combate, caso sejam necessários.

O que é proibido?

Acesso e circulação proibidos em zonas florestais definidas nos planos municipais;

Proibidas queimadas e queimas de sobrantes agrícolas (mesmo as já autorizadas);

Interditos trabalhos com máquinas nos espaços florestais e rurais (ex: motorroçadoras, corta-matos);

Fogo de artifício proibido, independentemente do tipo ou da licença.

Quais as exceções?

Algumas atividades só são permitidas se forem essenciais e feitas com precauções: