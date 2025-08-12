Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A decisão, tomada por vários ministérios, visa manter o dispositivo operacional reforçado e intensificar ações de vigilância e fiscalização por parte da GNR, PSP e Forças Armadas. Segundo o Executivo, as restrições impostas nas últimas semanas têm contribuído para reduzir o número de ignições.
Entre as medidas excecionais que se mantêm estão a proibição de acesso e permanência em espaços florestais, a realização de queimadas e queimas de sobrantes, a utilização de maquinaria em áreas de risco e o uso de fogo de artifício. As exceções abrangem trabalhos agrícolas essenciais, extração manual de cortiça, apicultura sem recurso a fogo e algumas operações de colheita e exploração florestal realizadas em horários específicos e com medidas de prevenção.
O prolongamento do alerta implica também a mobilização permanente de equipas de sapadores florestais, agentes florestais e vigilantes da natureza, o reforço do patrulhamento terrestre e aéreo, o aumento da prontidão de equipas médicas e sociais, bem como a possibilidade de interrupção de férias e suspensão de folgas para elementos das forças de segurança.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil continuará a emitir avisos à população, enquanto as Forças Armadas disponibilizam meios aéreos para operações de combate, caso sejam necessários.
O que é proibido?
- Acesso e circulação proibidos em zonas florestais definidas nos planos municipais;
- Proibidas queimadas e queimas de sobrantes agrícolas (mesmo as já autorizadas);
- Interditos trabalhos com máquinas nos espaços florestais e rurais (ex: motorroçadoras, corta-matos);
- Fogo de artifício proibido, independentemente do tipo ou da licença.
Quais as exceções?
Algumas atividades só são permitidas se forem essenciais e feitas com precauções:
- Alimentação e tratamento de animais;
- Colheitas, podas e regas em zonas agrícolas sem risco;
- Extração manual de cortiça ou mel (sem fumos ou calor);
- Colheitas com máquinas e trabalhos florestais entre o pôr do sol e as 11h, desde que haja aviso prévio à Proteção Civil.
