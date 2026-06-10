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Segundo a SDR Portugal, associação sem fins lucrativos responsável pela implementação do sistema, foram contabilizadas 10.006.067 embalagens devolvidas, num período ainda considerado de transição e adaptação do mercado ao novo modelo.

O sistema, operacional desde 10 de abril, assenta numa lógica de depósito de 10 cêntimos por embalagem no momento da compra de bebidas em garrafas e latas de uso único (plástico, metal e alumínio) com capacidade inferior a três litros. Esse valor é posteriormente reembolsado ao consumidor quando a embalagem é devolvida nos pontos 'Volta'.

Atualmente, existem mais de 2500 pontos de recolha em todo o país, incluindo Portugal continental, Açores e Madeira, número que deverá ultrapassar os 3000 nos próximos meses. A rede inclui ainda cerca de 50 quiosques instalados sobretudo em zonas de elevada densidade de restauração e hotelaria.

A entidade gestora destaca que o sistema ainda está a operar numa fase de coexistência entre embalagens com e sem o símbolo 'Volta', à medida que os produtos vão sendo progressivamente introduzidos no mercado com o novo identificador.

O presidente da SDR Portugal, Leonardo Mathias, sublinha que o volume registado “corresponde, em média, a uma embalagem devolvida por cada cidadão”, considerando tratar-se de um sinal relevante de adesão inicial.

“Estamos a assistir ao início de uma mudança de comportamentos e confiantes de que Portugal seguirá o percurso dos sistemas de depósito e reembolso mais bem-sucedidos da Europa”, afirmou, acrescentando que o objetivo é contribuir para as metas europeias de circularidade e atingir 90% de recolha de embalagens de bebidas até 2029.

Os dados agora divulgados indicam ainda que as devoluções se concentram sobretudo ao fim de semana, com particular incidência aos domingos, o que, segundo a SDR, reflete a adaptação progressiva do sistema aos hábitos de consumo.

As embalagens podem ser devolvidas em qualquer ponto 'Volta', independentemente do local de compra, desde que estejam vazias, não amolgadas e com o símbolo de identificação e código de barras legível. O reembolso pode ser feito através de vale em numerário, desconto em loja, cartão de fidelização, soluções digitais ou doação a instituições sociais.

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