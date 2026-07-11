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A Câmara Municipal de Lisboa admitiu que a implementação do sistema de depósito e reembolso de embalagens "Volta" tem provocado consequências negativas na higiene urbana da capital, devido ao aumento de pessoas que procuram garrafas e latas nos contentores para obter o reembolso previsto pelo programa, diz a Lusa.

Segundo a autarquia, existem registos de vários episódios em diferentes zonas da cidade que confirmam este fenómeno, traduzido em contentores e papeleiras remexidos e, em alguns casos, completamente despejados para a via pública. Apesar de não avançar números concretos, o município reconhece que estas situações têm tido impacto na limpeza urbana.

A Câmara de Lisboa enquadra estes problemas no facto de o Sistema de Depósito e Reembolso ainda se encontrar numa fase inicial de implementação, considerando expectável um período de adaptação por parte da população e das entidades envolvidas.

Apesar dos constrangimentos identificados, o município defende que o sistema representa uma ferramenta importante para aumentar a recolha seletiva e a reciclagem de embalagens, contribuindo para os objetivos de sustentabilidade ambiental.

Perante os problemas registados, a autarquia assegura que continuará a acompanhar a evolução da situação em articulação com as entidades responsáveis pelo sistema, de forma a avaliar a eventual necessidade de adotar medidas que reduzam os impactos na higiene urbana e na qualidade do espaço público.

A Câmara Municipal reforça ainda que pretende garantir que os benefícios ambientais associados ao sistema não sejam comprometidos pelos efeitos negativos observados na limpeza da cidade.

Em paralelo, o município refere ter reforçado o investimento na fiscalização, através do aumento da equipa de fiscais municipais, permitindo intensificar a vigilância sobre este tipo de comportamentos, bem como sobre outras situações que possam prejudicar a limpeza urbana, a utilização adequada dos equipamentos públicos e a preservação do espaço público.

De recordar que o sistema "Volta" entrou em funcionamento a 10 de abril e permite aos consumidores recuperar os 10 cêntimos pagos como depósito na compra de garrafas e latas descartáveis de plástico, metal e alumínio, com capacidade inferior a três litros. Para receber esse valor, basta devolver as embalagens num dos mais de 2.500 pontos de recolha existentes em Portugal continental, nos Açores e na Madeira.

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