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Dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a costa norte da Venezuela na tarde de quarta-feira, com menos de 40 segundos de intervalo. Os abalos causaram o colapso de dezenas de edifícios e graves danos em várias localidades.

Quantas vítimas há?

O balanço oficial aponta para pelo menos 235 mortos e cerca de 4.300 feridos. As autoridades admitem, contudo, que o número de vítimas mortais poderá aumentar significativamente, existindo receios de que possa atingir os milhares.

Entre as vítimas mortais há dois cidadãos portugueses e quatro lusodescendentes.

Onde foram registados os maiores estragos?

A região mais afetada é o estado de La Guaira, junto ao Aeroporto Internacional Simón Bolívar, principal aeroporto do país.

As cidades de La Guaira, Catia La Mar e Caraballeda sofreram os maiores danos, com vários edifícios de grande dimensão completamente destruídos. Em Caracas também houve desabamentos, sobretudo nos bairros de Altamira e Los Palos Grandes.

Quantos edifícios colapsaram?

Segundo o gabinete humanitário das Nações Unidas (OCHA), mais de 100 edifícios ruíram apenas na região de La Guaira.

Entre os edifícios destruídos encontram-se o bloco habitacional Ritasol Palace e o Eduard's Hotel.

As imagens aéreas divulgadas mostram uma extensa destruição em La Guaira, considerada pelas autoridades o "ponto zero" da catástrofe. Vários edifícios junto à costa ficaram reduzidos a escombros e grande parte da frente marítima foi devastada.

Ainda há pessoas desaparecidas?

Sim. As equipas de resgate continuam a procurar sobreviventes sob os escombros. O último levantamento indicava ainda a existência de 157 pessoas desaparecidas.

Há famílias inteiras desaparecidas, incluindo crianças de apenas cinco anos e idosos.

Porque são decisivas as próximas horas?

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que as próximas 72 horas representam a chamada "janela de ouro" das operações de busca e salvamento, período durante o qual existe maior probabilidade de encontrar sobreviventes.

Que ajuda internacional está a chegar?

Vários países anunciaram o envio de apoio à Venezuela, entre eles Brasil, México, Espanha, Portugal, Canadá e Qatar.

França confirmou o destacamento imediato de uma equipa de 85 especialistas em operações de resgate.

Os Estados Unidos anunciaram igualmente apoio às operações de busca e salvamento. O Departamento do Tesouro norte-americano suspendeu temporariamente algumas sanções, até 23 de outubro, para facilitar transações relacionadas com os esforços de socorro.

O que dizem as autoridades?

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou o estado de desastre na região de La Guaira e classificou o sucedido como "uma tragédia absoluta".

A governante apelou ainda às empresas para disponibilizarem maquinaria pesada que permita acelerar as operações de resgate e agradeceu a solidariedade internacional.

O que dizem as Nações Unidas?

O responsável pelo gabinete humanitário da ONU (OCHA), Tom Fletcher, garantiu que a organização está totalmente mobilizada para reforçar as operações de busca e salvamento e prestar apoio às populações afetadas.

Os sismos foram sentidos noutros países?

Sim. Os abalos foram sentidos na cidade brasileira de Manaus, a mais de 1.600 quilómetros de Caracas, levando vários residentes a abandonar as suas habitações.

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