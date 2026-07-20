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De acordo com a RTP, com recurso à Lusa, entre as 121 vítimas estão 98 adultos e 23 menores. Além disso, 103 tinham também nacionalidade venezuelana.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros revelou ainda que continuam desaparecidos 49 portugueses.

O duplo sismo provocaram a morte de 5.208 pessoas, segundo o último balanço feito no domingo, 19 de julho, pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Com magnitudes de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, os sismos ocorreram a 200 quilómetros da capital venezuelana, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas.

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