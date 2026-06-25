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A Venezuela foi atingida nas últimas horas por um forte sismo, descrito pelas autoridades e especialistas como um dos mais intensos das últimas décadas no país. O evento sísmico consistiu em dois abalos de grande magnitude, registados com apenas cerca de 39 segundos de diferença.

Segundo as informações disponíveis, os sismos atingiram magnitudes aproximadas de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, tendo os seus epicentros sido localizados a oeste da capital, Caracas. Os tremores foram sentidos em várias regiões venezuelanas e motivaram também alertas para algumas zonas das Caraíbas.

A líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou estado de emergência e confirmou o colapso de dezenas de edifícios que causaram a morte de, pelo menos, 32 pessoas, além de cerca de 700 feridos. Há ainda a possibilidade de o número de vítimas mortais aumentar significativamente.

Os números continuam a ser atualizados à medida que prosseguem os trabalhos de resgate e avaliação dos danos causados pelos abalos.

Há relatos de edifícios colapsados, danos em infraestruturas e interrupções nos serviços de transporte, enquanto equipas de emergência permanecem mobilizadas em operações de busca e salvamento.

O sismo está já a ser apontado como um dos mais fortes a atingir a Venezuela nas últimas décadas, numa região marcada pela atividade sísmica e onde as autoridades continuam a monitorizar a situação após os tremores iniciais.

O presidente da República, António José Seguro, anunciou que "manifesta a sua profunda consternação perante o forte sismo que atingiu a Venezuela e acompanha, com preocupação, os desenvolvimentos da situação".

"Neste momento ainda de incerteza, dirige ao povo venezuelano, aos portugueses aí residentes e às autoridades da República da Venezuela uma mensagem de solidariedade e esperança", lê-se numa nota da presidência.

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