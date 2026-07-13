Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Entre as vítimas mortais, 97 tinham também nacionalidade venezuelana. O total inclui 21 crianças e 93 adultos.
No balanço anterior, o MNE registava 110 mortos e 55 desaparecidos ou incontactáveis.
Segundo as autoridades venezuelanas, o número total de vítimas mortais provocadas pelo sismo ascende agora a 4.490, enquanto o número de feridos se mantém nos 16.740.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários