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Entre as vítimas mortais, 97 tinham também nacionalidade venezuelana. O total inclui 21 crianças e 93 adultos.

No balanço anterior, o MNE registava 110 mortos e 55 desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo as autoridades venezuelanas, o número total de vítimas mortais provocadas pelo sismo ascende agora a 4.490, enquanto o número de feridos se mantém nos 16.740.