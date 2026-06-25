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“Sabemos que haverá uma família portuguesa de quatro pessoas em La Guaira que estará mesmo desaparecida, poderá estar debaixo dos escombros, e uma portuguesa também na zona de Caracas. Já não é um problema apenas de comunicação”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à CNN Portugal.

Paulo Rangel avançou ainda que Portugal está a preparar uma equipa de “50, talvez 53, pessoas, todas com experiência”, para prestar auxílio. Em causa está um grupo composto por polícias com cão para buscas nos destroços, uma unidade de emergência e socorro da GNR, membros da Proteção Civil, médicos, enfermeiros e tripulantes de ambulâncias e, provavelmente, também meios de ajuda humanitária.

“Estamos a preparar desde o início da manhã. É preciso ter o avião que leva a equipa preparado e coordenar com as autoridades venezuelanas”, explicou, acrescentando que foi acionado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Rangel alerta ainda: “Temos de estar preparados para números mais severos.”