Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com os dados atualizados, permanecem 87 cidadãos portugueses ou lusodescendentes desaparecidos ou incontactáveis, dos quais 51 são homens e 36 são mulheres.

Entre as vítimas mortais, o MNE indica que 53 tinham também nacionalidade venezuelana. O balanço inclui ainda 10 crianças e 50 adultos.

O aumento do número de mortos reflete a evolução das operações de resgate e a atualização de dados provenientes das zonas mais afetadas pelo duplo sismo de magnitude 7,2 e 7,5, que provocou destruição significativa na faixa costeira central e na área metropolitana de Caracas.

Segundo o mais recente balanço oficial venezuelano, os sismos causaram pelo menos 1.719 mortos e mais de 5.000 feridos. A ONU estima que mais de 50 mil pessoas continuam desaparecidas.

As operações de busca e salvamento continuam a decorrer com o apoio de equipas internacionais, incluindo contingentes enviados por vários países europeus, entre os quais Portugal.

A base da missão portuguesa está instalada em Catia la Mar, na região de La Guaira, uma das áreas com maior presença de comunidades portuguesas e lusodescendentes e também uma das mais afetadas pela destruição.

Os sismos, ocorridos com poucos segundos de intervalo, tiveram epicentros a cerca de 200 quilómetros de Caracas e foram seguidos por mais de 20 réplicas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou sofreram danos graves, sobretudo nas regiões de Caracas e La Guaira, onde as infraestruturas residenciais e urbanas colapsaram em vários pontos.

Com o avançar das operações, as autoridades admitem que o balanço de vítimas poderá ainda sofrer novas atualizações nos próximos dias.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.