O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou para 71 o número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos que afetaram a Venezuela na semana passada.
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Entre as vítimas mortais estão 11 crianças e 61 pessoas também com nacionalidade venezuelana. Há ainda 71 desaparecidos.
No balanço mais recente, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, indicou que há, pelo menos, 1.943 mortos e 10.571 feridos.
*Notícia atualizada às 14:15
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