Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as vítimas mortais estão 11 crianças e 61 pessoas também com nacionalidade venezuelana. Há ainda 71 desaparecidos.

No balanço mais recente, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, indicou que há, pelo menos, 1.943 mortos e 10.571 feridos.

*Notícia atualizada às 14:15

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.