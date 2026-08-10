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De acordo com o El País, estão confirmados, pelo menos, 80 mortos e estima-se que metade sejam da área metropolitana de Pereira,

O sismo ocorreu na manhã desta segunda-feira na região de Chocó, no oeste da Colômbia, com epicentro nas proximidades de San José del Palmar. O abalo foi sentido com força na capital regional, Quibdó, mas também em Bogotá e em zonas de países vizinhos, nomeadamente na Venezuela e no Equador.

De acordo com o Serviço Geológico Colombiano, o sismo aconteceu às 07h34 da manhã (13h34 em Portugal) a 20 quilómetros de San José Del Palmar, na região de Chocó. Seguiu-se uma réplica de 4,8 a 20 quilómetros de Nóvita e, ainda, uma segunda de magnitude de 3,8 a 20 quilómetros de San José Del Palmar.

Apesar de o epicentro se localizar numa zona relativamente afastada de Bogotá, o sismo provocou uma forte trepidação na capital colombiana. Segundo testemunhos citados pela Reuters, o abalo foi suficientemente intenso para levar pessoas a abandonar edifícios e a procurar espaços exteriores por precaução.

Inicialmente, as autoridades confirmaram a existência de feridos e danos significativos em estruturas, sendo que o primeiro balanço indica que há 40 municípios afetados. As equipas de emergência encontram-se ainda avaliar a situação no terreno para determinar a extensão dos prejuízos e identificar eventuais necessidades de assistência.

De acordo com o El Colombiano, os moradores de Quibdó relatam danos em diferentes partes da cidade. Informações preliminares indicam que um prédio de quatro andares desabou no bairro de Medrano e que há, pelo menos, quatro pessoas debaixo dos escombros.

Já em Cali, na região de Valle del Cauca, a sudoeste de Bogotá, desabaram, pelo menos, 30 edifícios e foram resgatadas 38 pessoas. Numa publicação no X, o presidente da Câmara Municipal de Cali, Alejandro Eder, revela que todos os meios de emergência de Cali estão ativos e que já pediu apoio às autoridades de Bogotá e de Medellín.

Segundo o El País, o vulcão Puracé emitiu cinzas e gases na Colômbia após o sismo, o que provocou o encerramento do aeroporto de Popayán. O vulcão, que se localiza na região de Cuaca, estava em risco de erupção desde o final de julho e, de acordo com Serviço Geológico da Colômbia, parte da cadeia vulcânica de de Los Coconucos mantém um aumento de energia sísmica.

Os Estados Unidos da América e o México ofereceram-se para enviar ajuda humanitária. Também a Venezuela, que sofreu dois sismos em junho, se disponibilizou para enviar socorristas.

Também o presidente brasileiro, Lula da Silva, ofereceu ajuda à Colômbia. "Estamos prontos para prestar o apoio necessário", escreveu Lula da Silva numa publicação no X.

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