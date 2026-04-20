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Um forte sismo de magnitude 7,4 foi registado ao largo da costa de Sanriku, no nordeste do Japão, segundo a Agência Meteorológica do Japão. O abalo ocorreu a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros e atingiu o nível mais cinco na escala sísmica japonesa, que varia entre zero e sete.

Na sequência do sismo, foi emitido um alerta de tsunami para várias regiões do nordeste do país. As autoridades alertam que ondas até três metros de altura poderão atingir a costa em menos de 30 minutos, sublinhando que se trata de estimativas iniciais.

Entre as áreas potencialmente mais afetadas estão a costa central do Pacífico de Hokkaido, bem como as regiões costeiras de Aomori e Iwate.

De acordo com a emissora pública NHK, as populações destas zonas foram instadas a sair imediatamente para áreas mais elevadas ou seguras.

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