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O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitoriza a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o sismo no mar, a 58,5 quilómetros da cidade de Tobelo, a uma profundidade de 120 quilómetros.

Não foram comunicadas vítimas ou danos materiais. O alerta de tsunami não chegou a ser ativado.

No início de abril, um sismo de magnitude 7,4 abalou o mar das Molucas, que separa as ilhas indonésias das Molucas e de Celebes. O abalo provocou a morte de uma pessoa na província de Celebes Setentrional e levou à emissão de um alerta de tsunami para aquela região da Indonésia e para o sul das Filipinas.

Em dezembro de 2004, um forte sismo no norte de Sumatra desencadeou um tsunami que causou mais de 226 mil mortos em cerca de uma dúzia de países banhados pelo oceano Índico.

De recordar que a Indonésia está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de elevada atividade sísmica e vulcânica, onde ocorrem cerca de 7.000 sismos por ano, a maioria de intensidade moderada.

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