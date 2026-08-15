Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Instituto Geológico Nacional (IGN), o sismo teve epicentro em Alhendín, em Granada, e houve 40 réplicas. O abalo originou mais de 200 chamadas para os serviços de emergência e danos materiais espanhóis.

O El Mundo indica que o sismo provocou deslizamentos de terra, queda de elementos de fachadas e telhados e danos em várias zonas da região metropolitana de Granada.

Num publicação no X, o presidente do governo de Granada, Juanma Moreno, apelou à calma. O governante falou numa “noite de sobressalto e inquietação” e pediu aos habitantes cuidado com elementos de fachadas que ainda possam cair.

As autoridades irão fazer, durante este sábado, vistorias para avaliar a segurança dos edifícios que apresentam danos. Os pedidos concentram-se, sobretudo, na zona sul da capital e nos municípios de Ogíjares, La Zubia e Armilla.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.