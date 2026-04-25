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Um sismo de magnitude 3,8 na escala de Richter foi registado na madrugada deste sábado, 25 de abril, com epicentro localizado a cerca de 35 quilómetros da cidade de Lugo, na comunidade autónoma da Galiza, em Espanha.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 02h12 (hora local) e foi detetado pelas estações da Rede Sísmica do Continente. Em comunicado, o organismo esclarece que, até ao momento, "não foi recebida qualquer informação que confirme que o sismo tenha sido sentido em território português".

Segundo a classificação da escala de Richter, um sismo com magnitude entre 3,0 e 3,9 é considerado pequeno, sendo geralmente sentido apenas em áreas próximas do epicentro e raramente causando danos.

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