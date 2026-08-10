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Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter foi registado esta segunda-feira, pelas 03h08, nas estações da Rede Sísmica do Continente, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o epicentro do sismo localizou-se a cerca de 18 quilómetros a este de Odemira.

O abalo foi sentido com intensidade máxima IV, na escala de Mercalli modificada, no concelho de Ourique, no distrito de Beja. Foi também sentido, embora com menor intensidade, nos concelhos de Almodôvar, igualmente em Beja, e de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

Segundo a informação disponível até ao momento, o sismo não causou danos pessoais ou materiais.

O IPMA adianta que, caso a situação o justifique, serão emitidos novos comunicados.

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