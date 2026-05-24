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De acordo com o comunicado do IPMA, o epicentro localizou-se a cerca de 55 quilómetros a sul-sudeste de Olhão e o sismo foi registado pelas estações da Rede Sísmica do Continente.

O instituto refere que, até à elaboração do comunicado, não tinha recebido qualquer informação que confirmasse que o sismo tenha sido sentido pela população.

O IPMA acrescenta que a localização do epicentro de um sismo é um processo complexo, dependente dos dados, algoritmos e modelos utilizados, pelo que diferentes agências podem apresentar resultados ligeiramente distintos. O organismo sublinha ainda que as determinações preliminares podem ser posteriormente corrigidas com a integração de mais informação.

O instituto indica também que serão emitidos novos comunicados caso a situação o justifique e recomenda o acompanhamento das indicações dos serviços de proteção civil.

Esta madrugada, às 03h22, foi registado também um sismo de magnitude 2.8 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 40 km a Sudoeste de Faro.

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