Croácia, Itália, San Marino e Vaticano sentiram o abalo no final da noite de segunda-feira.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O epicentro do sismo ocorreu no Mar Tirreno, na costa oeste de Itália, a uma profundidade de 377 quilómetros.
Até ao momento não há indicação de vítimas ou danos em infraestruturas.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários