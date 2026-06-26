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“Os resultados deste censo são alarmantes, mas infelizmente não são inesperados. Estamos a assistir ao desaparecimento do sisão perante os nossos olhos no curto prazo. Perante esta evidência, é incompreensível que o Estado português continue sem implementar medidas de conservação eficazes, falhando claramente as suas obrigações ao abrigo da Diretiva Aves da Comissão Europeia”, afirmou Julieta Costa, da SPEA-BirdLife.

O sisão (Tetrax tetrax), outrora abundante nas planícies alentejanas, depende de sistemas agrícolas extensivos e habitats abertos, nidificando no solo. Segundo a informação divulgada, a intensificação agrícola, a substituição de culturas cerealíferas por culturas permanentes como amendoal e olival, o aumento do pastoreio e a redução de pousios têm contribuído para a degradação dos locais de reprodução.

Outras aves estepárias, como a Abetarda (Otis tarda) e o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), registam também declínios acentuados devido às mesmas pressões.

As organizações SPEA-BirdLife, LPN – Liga para a Protecção da Natureza, WWF-Portugal, Palombar, FAPAS, GEOTA e ZERO apelam à implementação urgente de medidas de emergência para evitar a extinção da espécie em território nacional.

As organizações alertam ainda para o impacto de infraestruturas rurais, como linhas elétricas, que aumentam a mortalidade da espécie. “As ameaças ao sisão e às restantes aves estepárias não só não têm fim à vista, como têm aumentado em diversidade e intensidade nos últimos anos”, referiu Estrela Matilde, da LPN, sublinhando a necessidade de ação imediata.

Os dados do 4.º Censo Nacional de Sisão, coordenado pelo BIOPOLIS/CIBIO, estimam a população em apenas 1.736 machos, o que representa uma quebra de cerca de 90% desde 2006.

“Desde o 1.º Censo Nacional de Sisão em 2006, cada edição tem revelado um agravamento da situação da espécie. Já em 2022 a conclusão foi que o sisão estava em risco de extinção, e por isso foi classificado como Criticamente em Perigo. Passados quatro anos, a espécie continua em declínio, mesmo nas Zonas de Proteção Especial”, afirmou João Paulo Silva, do BIOPOLIS/CIBIO.

As organizações referem ainda a perda de cerca de 80% da área de cereal em Portugal desde o final da década de 1980, associando esta tendência ao declínio da espécie e ao aumento da dependência de importações alimentares. “A esta tendência associa-se um acentuado envelhecimento dos agricultores que ainda produzem cereal”, acrescentou Joaquim Teodósio, do projeto LIFE SOS Pygargus.

As entidades defendem a criação de um plano de emergência interministerial que envolva organizações ambientais, agricultores e universidades, incluindo medidas como proteção de áreas de reprodução, promoção de cerealíferas e pousios, reforço das medidas agroambientais, ordenamento de infraestruturas energéticas, limitação do regadio em zonas críticas e programas de conservação ex-situ.

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