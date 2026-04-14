Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao contrário de anos anteriores, em que se referia genericamente a “Estados hostis”, o mais recente relatório nomeia explicitamente os países considerados responsáveis por atividades que colocam em risco instituições públicas e privadas em Portugal.

De acordo com o SIS, a Rússia mantém um vasto conjunto de meios para obter acesso privilegiado e exercer pressão sobre adversários, incluindo Portugal, o que levou ao reforço da cooperação com entidades nacionais e internacionais. Entre as principais preocupações estão possíveis ações de sabotagem a infraestruturas críticas, como cabos submarinos, bem como a recolha de informação sensível e eventuais ataques a empresas envolvidas no fornecimento de material militar à Ucrânia.

As autoridades têm também alertado empresários, cientistas e académicos para estas ameaças no âmbito do Programa de Proteção do Conhecimento, de acordo com o Expresso.

No domínio digital, o relatório aponta para um aumento de ciberataques, ciberespionagem e operações de larga escala, com destaque para a atuação da Rússia, mas também da China, Coreia do Norte e Irão, que apoiam grupos de piratas informáticos. Estes visam setores críticos como energia, telecomunicações, saúde, educação e finanças, recorrendo a tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial.

Fora do âmbito do RASI, o SIS revelou recentemente uma operação global de ciberespionagem atribuída ao serviço militar russo (GRU), que terá comprometido routers para intercetar e extrair informação sensível de natureza governamental, militar e relativa a infraestruturas críticas. A operação, ativa desde 2024, terá permitido o acesso a credenciais, comunicações e dados de navegação.

Segundo o SIS, esta ação demonstra a sofisticação e o alcance global de agentes estatais no ciberespaço, tendo resultado no comprometimento de informação sensível e da privacidade digital de cidadãos e instituições em vários países.

As autoridades sublinham que estas ações exploram comportamentos menos cautelosos dos utilizadores, e não vulnerabilidades das plataformas, permitindo aos atacantes aceder a mensagens, ficheiros e contactos, e lançar novas campanhas.

O SIS refere que estes alertas visam reforçar a prevenção e a capacidade de resposta a ameaças crescentes no ciberespaço, no quadro da proteção da segurança interna.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.