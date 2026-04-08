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Segundo uma nota publicada pelo SIS, a operação é atribuída à inteligência militar russa (GRU), que, através da exploração destes equipamentos, conseguiu desde 2024 aceder a credenciais, tokens de autenticação, comunicações de email e dados de navegação na internet, incluindo informação protegida por protocolos SSL e TLS.

De acordo com o serviço de informações, os atacantes terão redirecionado o tráfego online das vítimas para infraestruturas informáticas sob o seu controlo, comprometendo informação sensível e a privacidade digital de cidadãos e instituições em vários países.

O SIS sublinha que esta operação evidencia “a sofisticação, a clandestinidade e o alcance global” de agentes que atuam no ciberespaço ao serviço de objetivos estratégicos de Estados hostis.

O alerta é divulgado no âmbito de uma ação coordenada com serviços parceiros de vários países, incluindo Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Ucrânia, com o objetivo de sensibilizar o público e incentivar administradores de redes e utilizadores a adotarem medidas de proteção. O SIS recomenda ainda que quaisquer suspeitas de comprometimento sejam comunicadas às autoridades.

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