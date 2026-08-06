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Cerca de 100 profissionais iniciaram esta quinta-feira uma formação de quatro dias dedicada à utilização e operação do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

A iniciativa faz parte do plano nacional de capacitação que o SIRESP está a desenvolver em todo o país, com o objetivo de dotar os utilizadores das competências práticas e dos conhecimentos necessários para compreender o funcionamento da rede TETRA SIRESP, promovendo uma utilização mais robusta, eficiente e segura dos terminais em situações de emergência.

Segundo o comunicado enviado às redações, a formação pretende reforçar e otimizar a capacidade de resposta das entidades que recorrem ao sistema de comunicações, minimizando falhas operacionais. Entre os utilizadores abrangidos encontram-se as Forças e Serviços de Segurança, a Proteção Civil, as corporações de bombeiros voluntários, as autarquias, os serviços de emergência médica e outras entidades do Estado.

No distrito de Leiria, a rede SIRESP abrange os 16 municípios e conta atualmente com cerca de 230 terminais. Está também em curso a expansão da rede a mais de 100 juntas de freguesia, com o objetivo de reforçar a cobertura e a capacidade de articulação territorial. O distrito dispõe ainda de três Centros de Despacho operacionais equipados com 11 Consolas de Despacho.

A formação decorre em regime presencial e combina uma componente teórica, centrada nos conceitos gerais da rede TETRA SIRESP, com uma componente prática orientada para a operação dos terminais e das Consolas de Despacho. A metodologia privilegia a prática assistida e a realização de exercícios aplicados a cenários operacionais.

De acordo com o comunicado, este plano de formação foi concebido após a análise de diversos eventos operacionais complexos e de grande dimensão, procurando proporcionar aos profissionais um conhecimento aprofundado das funcionalidades da rede, contribuindo para minimizar falhas e otimizar a resposta em fenómenos extremos e cenários de crise.

As ações de formação já passaram por Castelo Branco, Arganil, Entroncamento, Coimbra e Figueira da Foz, envolvendo mais de 300 formandos. O programa destina-se a operacionais e agentes no terreno, elementos de comando e coordenação, novos utilizadores das entidades integradas na rede SIRESP e operadores de Centros de Despacho e gestores interagência.

Até ao final de agosto, o plano nacional deverá abranger mais de 500 operacionais. Já participaram trabalhadores de 20 câmaras municipais e de 150 juntas de freguesia.

Na ação que decorre em Leiria participam mais de 100 formandos, incluindo representantes de câmaras municipais (44), juntas de freguesia (17), Guarda Nacional Republicana (4), Polícia de Segurança Pública (6), corporações de bombeiros (13), estabelecimentos prisionais (3), estruturas da Cruz Vermelha Portuguesa (2) e serviços do INEM (5).

Segundo o Ministério da Administração Interna, esta iniciativa enquadra-se no programa de investimento do Governo destinado ao reforço da autonomia energética, da cobertura, da redundância, da transmissão e da capacidade tecnológica da rede SIRESP, visando também aumentar a capacidade de resposta em cenários de crise e reforçar a segurança, robustez e disponibilidade desta infraestrutura estratégica nacional.

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