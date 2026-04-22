O acordo prevê uma articulação operacional entre as três entidades, permitindo a implementação de medidas coordenadas no terreno entre maio e novembro, meses considerados críticos para a ocorrência de fogos florestais. A iniciativa visa proteger pessoas, bens e o património natural e cultural da serra.

Em declarações a propósito da aprovação do protocolo, o presidente da autarquia, Marco Almeida, sublinhou que a defesa da Serra de Sintra é uma prioridade permanente do município. “Reforçar a vigilância durante o período mais crítico de incêndios é essencial para salvaguardar os sintrenses, os seus bens e este património natural único”, afirmou.

A operação de vigilância será assegurada pelo Exército Português, que destacará uma viatura e três militares para patrulhamento móvel em toda a área florestal da serra. A ação integra-se no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e terá um caráter preventivo e contínuo.

A Câmara Municipal de Sintra e a Parques de Sintra – Monte da Lua ficam responsáveis pelo apoio logístico às equipas no terreno, garantindo as condições necessárias ao cumprimento da missão.

Com este protocolo, o município reforça a sua estratégia de prevenção de incêndios e reafirma o compromisso com a valorização ambiental e a preservação de um dos mais emblemáticos espaços naturais do concelho.