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Em comunicado, a autarquia refere que a decisão foi tomada na sequência do aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou a região em risco máximo de incêndio rural.

As cancelas instaladas nos acessos ao perímetro florestal permanecerão encerradas durante todo o período em que vigorar esta situação. As restrições abrangem o cruzamento da Azóia, o caminho da Urca/Pedras Irmãs, o cruzamento dos Capuchos e o cruzamento da Portela.

A área interdita à circulação está delimitada pela EN247-3, pela estrada florestal do município de Sintra e pela estrada florestal Sintra-Cascais.

A circulação será permitida apenas a veículos de socorro e emergência, entidades do Sistema Municipal de Proteção Civil, residentes, profissionais que exerçam atividade na área quando não exista percurso alternativo e pessoas que prestem assistência a indivíduos vulneráveis.

Durante o período de restrição ficam também proibidas atividades culturais, desportivas ou outros eventos que impliquem concentração de pessoas em território florestal, bem como a utilização de equipamentos florestais de recreio e a circulação ou permanência em áreas florestais públicas ou comunitárias.

A autarquia adianta que a situação será reavaliada em função da evolução das condições meteorológicas.

Também os monumentos localizados na serra de Sintra estarão encerrados ao público, com os acessos a serem controlados pela Polícia Municipal.

Por seu lado, a Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) justificou a medida com as condições meteorológicas extremas e o agravamento do risco de incêndio florestal, sublinhando que o encerramento visa garantir a prevenção e a segurança.

Os espaços afetados são o Parque e Palácio Nacional da Pena, o Castelo dos Mouros, o Parque e Palácio de Monserrate e o Convento dos Capuchos.

Já o Palácio Nacional de Sintra, o Palácio Nacional de Queluz e as instalações da Escola Portuguesa de Arte Equestre, em Belém, mantêm-se abertos nas condições habituais.

A PSML informou ainda que os visitantes com bilhetes para os monumentos encerrados no sábado poderão reagendar a visita ou optar por visitar, nesse dia, o Palácio Nacional de Sintra ou o Palácio Nacional de Queluz.