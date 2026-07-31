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São conclusões de um estudo publicado na revista científica The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health.

Os investigadores compararam dados de saúde de mais de 413 mil mulheres entre os 18 e os 50 anos e diagnosticadas com informações de mais de dois milhões de mulheres sem a síndrome disponíveis num banco de dados. O estudo concluiu que as mulheres com SOP têm 4,4 vezes mais risco de sofrer doenças cardiovasculares do que as mulheres do grupo de referência.

De acordo com a Folha de São Paulo, os investigadores explicam fatores comuns em mulheres com SOP — como a obesidade, hipertensão e diabetes —, explicam apenas 36% da ligação da síndrome aos problemas cardíacos. Assim, acreditam que existem outros mecanismos biológicos ligados à SOP, como o desequilíbrio hormonal causado pelo excesso de hormonas, que contribuem para o risco de doença cardíaca.

A pesquisa testou os resultados com análises adicionais, removendo o uso de contraceptivos hormonais e antidiabéticos orais e, em ambos os casos, manteve-se o risco elevado.

Os resultados do estudo contrastam com outros feitos anteriormente, que não tinham encontrado uma relação entre a SOP e o risco cardiovascular. De acordo com os investigadores, estes resultados estavam relacionados com amostras menores e pouco consistentes.

Os investigadores recomendam que o risco cardíaco seja avaliado após o diagnóstico de SOP e que sejam reforçadas orientações sobre o controlo do peso, a alimentação e a atividade física.

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