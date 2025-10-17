Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à agência Lusa, o presidente do sindicato, Rui Lázaro, afirmou que será pedida uma investigação “para apurar as circunstâncias do sucedido”, na sequência de uma notícia avançada pelo Expresso que revelou que a viatura “ficou trancada por dentro e a chave suplente estava no Algarve”.

“É inaceitável que um meio de emergência médica não acorra a uma emergência por inacessibilidade à chave da viatura”, sublinhou o dirigente sindical, acrescentando que é necessário esclarecer se o problema resultou de uma “avaria ou negligência” e por que motivo “a chave suplente não acompanhou a viatura para a base onde foi servir”.

Segundo Rui Lázaro, a falta de procedimentos que impeçam situações como esta representa uma falha grave no sistema de resposta a emergências médicas. “A inexistência de procedimentos que visem impedir casos como este é negligenciar a resposta aos cidadãos, o que não podemos admitir”, reforçou.

O descarrilamento do Elevador da Glória, sob gestão da Carris, provocou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, incluindo cidadãos portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.