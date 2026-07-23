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O Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) apresentou uma participação à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e à Ministra da Saúde para denunciar a degradação das condições de trabalho no Centro de Sangue e da Transplantação do Porto (CSTP), do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

Segundo o sindicato, a situação coloca em causa a segurança dos dadores, dos doentes e do sistema transfusional, motivo pelo qual exige a reposição da legalidade e a adoção urgente de medidas para proteger um serviço que considera essencial no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O SMN recorda que qualquer pessoa pode necessitar de uma transfusão de sangue, seja na sequência de um acidente, de uma hemorragia no parto, de uma cirurgia, de um tratamento oncológico, de uma leucemia ou de um transplante. Sublinha ainda que o sangue não pode ser fabricado nem adquirido, dependendo exclusivamente da disponibilidade dos dadores e do trabalho dos médicos especialistas em Imuno-Hemoterapia, responsáveis por assegurar que cada unidade de sangue é segura, adequada para utilização clínica e administrada ao doente certo, no momento certo.

De acordo com a estrutura sindical, estes especialistas são responsáveis pela avaliação clínica dos dadores, pela supervisão da dádiva, pela validação dos exames laboratoriais e pela garantia da qualidade e segurança do sangue utilizado diariamente nos hospitais do SNS.

No entanto, o sindicato denuncia que estes médicos continuam sujeitos a semanas de trabalho de 52 e 64 horas, sem remuneração do trabalho suplementar e sem os períodos de descanso legalmente previstos, situação que atribui a uma deliberação do Conselho Diretivo do IPST. Para o SMN, "a segurança das transfusões não pode depender de médicos em exaustão".

A participação apresentada denuncia ainda a substituição de médicos do quadro por prestadores de serviços nas brigadas de colheita e a impossibilidade de os médicos da instituição integrarem essas equipas. O sindicato aponta também o recurso a voluntários para atividades consideradas sensíveis, anteriormente asseguradas por trabalhadores do quadro, o bloqueio da formação médica e a intervenção de estruturas de chefia sem competência na especialidade de Imuno-Hemoterapia em decisões de natureza técnica e clínica.

O Sindicato dos Médicos do Norte considera que a desvalorização dos médicos responsáveis pela segurança do sangue compromete a confiança dos cidadãos no sistema transfusional. Nesse sentido, apela à intervenção urgente da Ministra da Saúde e da IGAS para repor a legalidade, respeitar a atividade médica, proteger dadores e doentes e salvaguardar a segurança das transfusões no Serviço Nacional de Saúde.

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