A posição surge como mensagem de início do ano, acompanhada de um apelo do dirigente sindical para que o executivo concentre todos os esforços no combate à crise do custo de vida. Um estudo recente citado pelo TUC aponta que quatro em cada cinco famílias dizem que a sua situação financeira está estagnada ou piorou. Para Paul Nowak, recuperar o poder de compra deve ser a prioridade absoluta de Starmer para inverter a queda nas sondagens.

“Quando o primeiro-ministro está mal nas sondagens, é normal haver rumores sobre a liderança”, reconheceu. Porém, deixou um aviso aos potenciais desafiantes dentro do Partido Trabalhista: “O público não agradecerá manobras políticas quando a verdadeira missão – melhorar a vida das pessoas, não está a ser cumprida.”

Paul Nowak também advertiu Starmer e a ministra da administração interna, Shabana Mahmood, para não adotarem uma postura “Nigel Farage-lite” (referência ao líder do partido de direita radical,Nigel Farage, do Reform UK) na abordagem à imigração. O TUC está preocupado com as reformas que prevêem alongar para 10 anos o prazo mínimo para obtenção do estatuto de residência permanente, alertando para consequências graves em setores essenciais como lares, transportes e prisões.

“Tem consequências reais para quem trabalha nos serviços públicos que mantêm este país a funcionar”, disse ao jornal britânico, lembrando histórias de trabalhadores imigrantes que hoje se sentem inseguros perante o aumento de abusos racistas.

Apesar das reservas, o líder sindical admitiu que existe preocupação generalizada no país com o nível de imigração e afirmou que os sindicatos estão disponíveis para apoiar reformas “justas e equilibradas”.

