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Numa nota hoje divulgada, o STM alerta para “a gravidade da situação migratória que se vive em Ceuta”, devido a vagas de imigrantes provenientes de Marrocos, afirmando que este é “um exemplo claro do que acontece quando os Estados falham na antecipação e na presença técnica no terreno”.

“A migração é um fenómeno estrutural que exige informação qualificada, análise contínua e mecanismos de prevenção robustos e a Europa, incluindo Portugal, continua a ignorar esta realidade”, afirma a estrutura sindical.

O STM critica que o único Oficial de Ligação (OLI) da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) esteja reconduzido para um posto que acumula Espanha e Marrocos, “quando Marrocos justificaria um lugar autónomo”.

“O OLI está sediado em Espanha e não no país onde a presença técnica é indispensável. Esta opção revela ausência de estratégia e desvalorização dos riscos migratórios. É uma escolha política. E é uma escolha errada”, frisa o sindicato.

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