Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PSP em comunicado, "os factos tiveram início quando a referida mulher se deslocou à Esquadra de Pombal, relatando ter sido vítima, nessa mesma manhã, de um roubo por esticão do seu telemóvel, ocorrido na Urbanização das Cegonhas, em Pombal. Segundo a versão apresentada, um indivíduo em trotineta ter-se-ia aproximado pela retaguarda e subtraído o equipamento, colocando-se de imediato em fuga".

Mas, após a formalização da denúncia e no decurso das diligências de investigação, nomeadamente durante a inquirição em auto de declarações, a "própria denunciante acabou por admitir que os factos não correspondiam à realidade"., confirmou a PSP.

"A mulher esclareceu que o telemóvel havia sido perdido pelo seu filho cerca de uma semana antes, enquanto conduzia um motociclo nas imediações da residência, tendo assim criado a narrativa do alegado roubo com o intuito de acionar o seguro e obter compensação", pode-se ler no comunicado.

"Perante os factos apurados, a mulher foi constituída arguida e indiciada pela prática do crime de simulação de crime, tendo o processo sido remetido ao Tribunal Judicial de Pombal".

O Comando Distrital de Leiria da PSP relembra que a denúncia de factos falsos constitui crime, desviando meios policiais de situações reais e comprometendo a eficácia da resposta às ocorrências, apelando à responsabilidade e veracidade na comunicação de ocorrências às autoridades.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.