Mondello, em Palermo, é uma das praias mais emblemáticas da Europa, famosa pelas águas azul-turquesa e pela areia branca, enquadrada por montanhas e villas do século XIX. Contudo, esta zona balnear tem estado no centro de polémicas durante quase um século, devido às queixas de residentes e turistas sobre os lidos privados, cabines e espreguiçadeiras, que limitavam o acesso público, diz o The Guardian.

O panorama mudou recentemente, quando as autoridades sicilianas decidiram revogar a concessão da empresa Italo Belga, responsável pela gestão da praia durante toda a sua história centenária. A medida surgiu após a constatação de risco de infiltração da máfia numa firma subcontratada para manutenção, a GM Edil, cujos funcionários tinham familiares ligados à Cosa Nostra, a máfia siciliana que domina a área de Mondello.

A Italo Belga negou veementemente qualquer contacto com figuras da máfia, sublinhando que os seus gestores não estão a ser investigados por crimes relacionados. A empresa afirmou não ter conhecimento das ligações familiares dos funcionários da subcontratada e destacou que sempre operou “em plena conformidade com a lei”.

Em novembro, após alerta do autarca de Palermo sobre o risco de infiltração criminosa, a empresa terminou a relação com a GM Edil, já suspensa de forma preventiva.

No despacho de revogação emitido na quinta-feira, a Direção Regional do Território e Ambiente da Sicília esclareceu que “não surgiram preocupações específicas sobre a gestão sénior da Italo Belga”, mas que a empresa tinha incumbido trabalhos de manutenção a uma firma com “ligações a figuras do crime organizado”, evidenciando “uma predisposição sistemática para empregar indivíduos próximos da máfia”.

A Italo Belga anunciou que pondera recorrer da decisão e avançar com ações legais nos tribunais administrativos.

