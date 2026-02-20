Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem em Catânia, na Sicília, treinou o seu cão para largar sacos de lixo à beira da estrada, procurando assim escapar às câmaras de vigilância instaladas para combater o despejo ilegal de resíduos.

O episódio foi descrito numa mensagem publicada na página oficial de Facebook da cidade de Catânia. A publicação incluía um vídeo onde se vê o animal a transportar um saco de lixo na boca ao longo da Via Pulacara, no bairro de San Giorgio, antes de o depositar cuidadosamente junto à berma da estrada.

A unidade ambiental da polícia municipal de Catânia divulgou dois vídeos captados por câmaras de vigilância nos quais o cão surge a deixar um saco de resíduos na rua. As imagens, de acordo com as autoridades, não deixam margem para dúvidas quanto à intenção: o animal teria sido treinado para poupar o dono ao risco de ser filmado a abandonar lixo ilegalmente.

Na mensagem publicada nas redes sociais, é sublinhado que “a inventividade nunca pode tornar-se um álibi para a incivilidade”. As autoridades classificaram o comportamento como “tão astuto quanto duplamente errado”, por um lado por contribuir para a poluição da cidade e, por outro, por tentar contornar as regras através da utilização de um animal de estimação alheio à situação. “O respeito pelo decoro urbano e pelo ambiente é um dever de todos”, acrescentaram.

Segundo o The Guardian, o homem terá sido identificado e multado. As multas podem variar entre os 1.500€ e os 18.000€.

O despejo ilegal de resíduos constitui um problema persistente em Itália, sobretudo nas regiões do sul do país, gerando impactos ambientais e custos económicos significativos. Em 2023 foram registadas mais de 9.300 infrações relacionadas com resíduos, um aumento de 66% face ao ano anterior.

Perante este cenário, vários municípios italianos têm vindo a reforçar os mecanismos de vigilância. Entre as medidas adotadas encontram-se a instalação de câmaras fixas, armadilhas fotográficas semelhantes às utilizadas para monitorizar a vida selvagem e sistemas inteligentes de controlo. O objetivo é travar o abandono ilegal de lixo e o uso indevido dos pontos de recolha seletiva.

