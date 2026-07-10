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A previsão meteorológica do IPMA para esta sexta-feira indica céu pouco nublado ou limpo em Portugal continental, embora o litoral oeste apresente temporariamente céu muito nublado até meio da manhã. Em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso, a nebulosidade poderá persistir durante mais tempo.

No litoral Norte e Centro existe possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco até meio da manhã. Já durante a tarde, o interior Norte e Centro poderá registar um aumento temporário da nebulosidade, acompanhado pela possibilidade de aguaceiros e trovoada.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante oeste. Está também prevista a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro durante a manhã.

Quanto às temperaturas, é esperada uma pequena descida da temperatura mínima, mais significativa nas regiões do interior.

Na Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, embora em geral muito nublado até ao meio da manhã. O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, de noroeste.

No Grande Porto, a previsão aponta igualmente para céu pouco nublado ou limpo, mas com muita nebulosidade até ao fim da manhã. Há possibilidade de chuva fraca ou chuvisco até meio da manhã e o vento será, em geral, fraco, predominando de noroeste durante a tarde.

No estado do mar, a costa ocidental deverá registar ondas de noroeste com cerca de um metro, com a temperatura da água entre os 18ºC e os 21ºC. Na costa sul, as ondas deverão ser inferiores a um metro e a temperatura da água do mar deverá variar entre os 22ºC e os 24ºC.

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