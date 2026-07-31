Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal continental deverá ter esta sexta-feira um dia marcado por céu em geral pouco nublado ou limpo, ainda que com períodos de maior nebulosidade no Norte e Centro, sobretudo no litoral, e também na região Sul até ao meio da manhã.

Está igualmente prevista a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Norte e Centro.

O vento deverá soprar em geral fraco do quadrante oeste, tornando-se moderado, entre 20 e 35 km/h, de norte/noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde.

Quanto às temperaturas, a previsão aponta para uma pequena descida da temperatura mínima no interior das regiões Norte e Centro, enquanto o Algarve deverá registar uma pequena subida da temperatura.

Na Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, com vento fraco a moderado, até 30 km/h, de norte/noroeste.

Já no Grande Porto, espera-se céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será, em geral, fraco, predominando de noroeste.

No estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste inferiores a um metro, aumentando para um metro ao longo do dia. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 19ºC e os 20ºC.

Na costa sul, as ondas deverão manter-se inferiores a um metro, com a temperatura da água do mar entre os 19ºC e os 21ºC.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.