Apesar da melhoria durante o dia, a madrugada será fria. Está previsto um acentuado arrefecimento noturno, com pequena descida das temperaturas mínimas e condições favoráveis à formação de gelo ou geada nas regiões do interior, em especial no Norte e Centro. Poderão ainda ocorrer neblinas ou nevoeiros matinais em vales interiores.

O vento soprará em geral fraco, tornando-se por vezes moderado, até 30 km/h, do quadrante norte na faixa costeira ocidental e de leste ou nordeste nas terras altas.

Na Grande Lisboa, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo, com vento geralmente fraco. Espera-se uma pequena subida da temperatura máxima, contrastando com a descida ligeira da mínima.

No Grande Porto, o dia poderá começar com maior nebulosidade até meio da manhã, tornando-se depois mais aberto. O vento será fraco, podendo soprar moderado durante a tarde junto ao litoral.

A costa ocidental terá ondas de noroeste entre 3 e 4 metros, diminuindo gradualmente ao longo do dia para 2 a 2,5 metros. Já na costa sul, a ondulação será inferior a 1 metro.

A temperatura da água do mar varia entre 13/14ºC na costa ocidental e 14/15ºC no Algarve.

Na Madeira, esta sexta-feira contará com períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado de leste/nordeste, com ligeira subida das máximas nas terras altas.

Nos Açores, o tempo será mais instável: céu muito nublado e períodos de chuva no Grupo Central, enquanto no Grupo Ocidental a precipitação deverá surgir a partir do final da tarde. O vento de sul poderá intensificar-se, com rajadas até 60 km/h. No Grupo Oriental são esperados aguaceiros fracos e pouco frequentes.

