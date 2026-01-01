Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os dois menores foram encontrados feridos por particulares, por volta das 17 horas, num terreiro junto a contentores de habitação provisória na Avenida Belo Horizonte, avança o Observador. Que e acrescenta que quem os encontrou não presenciou os disparos e não tinha relação familiar com os menores, tendo-os transportado de imediato para o hospital de São Bernardo.

No hospital, vários familiares concentraram-se nas imediações, o que levou a PSP a acionar a Unidade Especial de Polícia para manter a ordem, embora não se tenham registado desacatos. A criança de nove anos não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O adolescente de 14 anos, devido à gravidade das lesões, foi transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi operado de urgência e permaneceu com prognóstico reservado.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso, considerando tratar-se de um crime com arma de fogo com resultado de morte. Segundo fontes policiais, há indícios de que o acidente possa ter ocorrido enquanto os próprios menores manuseavam a arma, ainda que não seja clara a dinâmica dos disparos.

O caso gerou grande comoção na comunidade local, com destaque para a situação de vulnerabilidade no bairro da Bela Vista, onde as crianças foram encontradas próximas de habitações provisórias. A investigação centra-se agora em apurar como a arma chegou às mãos dos menores, a sequência dos disparos e as responsabilidades criminais envolvidas.

