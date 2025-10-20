Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os arguidos são suspeitos de integrarem uma organização criminosa dedicada à aquisição e venda de grandes quantidades de haxixe, com armazenamento em locais próximos de zonas de transporte fluvial. A investigação, conduzida pelo Ministério Público da 1.ª Secção do DIAP de Lisboa e pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, decorre desde maio de 2025.

Durante as buscas, foram apreendidas cerca de 5,8 toneladas de haxixe, armas de fogo, meio milhão de euros em numerário, lanchas rápidas e motores, equipamentos de navegação e inibidores de sinal, além de telemóveis e veículos automóveis.

À saída do tribunal, os advogados de quatro dos sete arguidos afirmaram que os seus clientes são inocentes. O processo encontra-se em segredo de justiça.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.