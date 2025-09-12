Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A investigação, conduzida pela Esquadra de Investigação Criminal de Leiria desde o início do ano, revelou que os detidos se dedicavam exclusivamente à venda de droga junto das suas habitações, sem exercerem qualquer atividade profissional.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

No âmbito da operação, que envolveu seis buscas domiciliárias e nove não domiciliárias, foram apreendidos:

40,01 gramas de cocaína (crack), correspondentes a 109 pedras;

8,12 gramas de haxixe;

8.690,40 euros em numerário;

duas espingardas de calibre 12, furtadas de residências;

41 cartuchos;

quatro armas brancas;

cinco viaturas;

vários telemóveis.

Segundo a PSP, um dos detidos já tinha antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime.

Na sequência do primeiro interrogatório judicial, realizado a 11 de setembro, foram aplicadas medidas de coação: prisão preventiva para dois dos arguidos e, para os restantes, a obrigação de apresentações periódicas na polícia, bem como a proibição de contacto entre si e com as testemunhas.

Os dois suspeitos em prisão preventiva foram conduzidos ao Estabelecimento Prisional de Leiria.

A PSP sublinha que esta operação demonstra “a resposta firme a qualquer tipo de criminalidade” e o esforço conjunto com as autoridades judiciárias para reforçar a tranquilidade pública na região.