A investigação, conduzida pela Esquadra de Investigação Criminal de Leiria desde o início do ano, revelou que os detidos se dedicavam exclusivamente à venda de droga junto das suas habitações, sem exercerem qualquer atividade profissional.
No âmbito da operação, que envolveu seis buscas domiciliárias e nove não domiciliárias, foram apreendidos:
- 40,01 gramas de cocaína (crack), correspondentes a 109 pedras;
- 8,12 gramas de haxixe;
- 8.690,40 euros em numerário;
- duas espingardas de calibre 12, furtadas de residências;
- 41 cartuchos;
- quatro armas brancas;
- cinco viaturas;
- vários telemóveis.
Segundo a PSP, um dos detidos já tinha antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime.
Na sequência do primeiro interrogatório judicial, realizado a 11 de setembro, foram aplicadas medidas de coação: prisão preventiva para dois dos arguidos e, para os restantes, a obrigação de apresentações periódicas na polícia, bem como a proibição de contacto entre si e com as testemunhas.
Os dois suspeitos em prisão preventiva foram conduzidos ao Estabelecimento Prisional de Leiria.
A PSP sublinha que esta operação demonstra “a resposta firme a qualquer tipo de criminalidade” e o esforço conjunto com as autoridades judiciárias para reforçar a tranquilidade pública na região.
