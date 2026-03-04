Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A PSP revelou esta quarta-feira em comunicado que foram emitidos sete mandados de detenção para agentes da PSP, que se encontram "agora sob custódia judicial". O inquérito investiga a eventual prática de diversos crimes, incluindo tortura grave, violação, abuso de poder e ofensas à integridade física qualificadas.

A operação decorreu ao abrigo do artigo 86.º, n.º 13, alínea b) do Código de Processo Penal, e integra um segundo inquérito sobre a esquadra, a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, 11.ª Secção.

Segundo o comunicado do MP, as diligências foram presididas por sete magistradas do Ministério Público e o processo está sob segredo de justiça, não sendo divulgados detalhes adicionais sobre os suspeitos ou vítimas.

Este, refira-se, é o segundo inquérito relacionado com a Esquadra do Rato, cuja investigação anterior também levantou questões sobre práticas policiais e eventuais abusos de autoridade. As autoridades reiteram que todas as diligências seguem o devido processo legal.

