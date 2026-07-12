Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A falta de pneus, baterias, peças sobressalentes e combustível está a impedir a manutenção e funcionamento das ambulâncias, materiais que, de acordo com as autoridades locais, têm de entrar no território através dos pontos de acesso controlados por Israel.

O Ministério da Saúde considera que a situação representa uma "catástrofe humanitária", ao dificultar o transporte seguro de doentes e feridos para unidades de saúde.

Das 82 ambulâncias pertencentes ao Ministério, 39 estão totalmente inoperacionais e outras 17 necessitam de reparações urgentes. As restantes viaturas em funcionamento são responsáveis por cerca de cinco mil transportes semanais, segundo os dados divulgados pelas autoridades.

O organismo denuncia ainda restrições à entrada de peças de substituição e afirma não dispor da quantidade necessária de combustível para manter a frota operacional.

Perante o agravamento da situação, o Ministério da Saúde de Gaza apelou a uma "ação imediata" para garantir o fornecimento de equipamentos, combustível e novos veículos de emergência, de forma a evitar o colapso do serviço.

A Faixa de Gaza enfrenta uma grave crise humanitária após quase três anos de ofensiva militar israelita, com o sistema de saúde local fortemente afetado pela destruição de infraestruturas, falta de recursos e pressão sobre os serviços médicos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.