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A decisão foi anunciada durante a 38.ª sessão do Conselho Internacional de Coordenação do Programa Homem e Biosfera (MAB), realizada no Paraguai.

Com esta aprovação, Portugal passa a contar com 14 Reservas da Biosfera da UNESCO. A Serra da Estrela passa também a ter uma dupla classificação internacional da UNESCO, juntando este novo estatuto ao de Geopark Global UNESCO, que lhe foi atribuído em 2020. Segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), os dois estatutos serão geridos de forma integrada para otimizar recursos e reforçar a gestão do território.

A nova Reserva da Biosfera abrange cerca de 2.373 quilómetros quadrados, distribuídos pelos municípios de Seia, Gouveia, Celorico da Beira, Guarda, Manteigas e Covilhã. O território está dividido em três zonas: uma zona núcleo, destinada à proteção dos valores naturais mais importantes; uma zona tampão, que assegura a mediação ecológica; e uma zona de transição, onde se concentram as atividades humanas sustentáveis.

A candidatura foi promovida pela Associação Geopark Estrela e coordenada cientificamente por Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, resultando de um amplo processo participativo que envolveu autarquias, organizações ambientais, escolas e a sociedade civil.

O ICNF sublinha à Lusa que esta classificação representa não apenas um reconhecimento internacional, mas também um compromisso com a conservação da biodiversidade e uma oportunidade para afirmar a Serra da Estrela como referência nacional e internacional em sustentabilidade e educação ambiental.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, considerou que a distinção permitirá reforçar a sustentabilidade da região, colocando a inovação e a educação ambiental ao serviço das comunidades locais e das gerações futuras.

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