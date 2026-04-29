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Organizada pela Federação Académica do Porto (FAP), a edição deste ano distingue-se pelo reforço da segurança, com o maior investimento de sempre, cerca de 35% do orçamento do evento. No Queimódromo, espaço cedido pela Câmara Municipal do Porto, estarão diariamente mais de 500 efetivos, entre PSP, Proteção Civil, segurança privada e bombeiros, apoiados por 12 torres de vigia e mais de 100 câmaras de videovigilância que cobrem todo o recinto.

No plano ambiental, recorda-se que em 2025 o evento registou a taxa de reciclagem mais elevada de sempre, com 85% dos resíduos produzidos a serem reciclados. Este ano, são reforçadas medidas como a disponibilização de água potável gratuita no recinto, a implementação de um plano integrado de gestão de resíduos no Queimódromo e no cortejo académico, bem como o incentivo ao uso de transportes públicos.

Em articulação com a STCP, está garantido um serviço especial de transporte entre as 22h e as 8h, com vaivém entre a Trindade e o Hospital de São João, com destino direto ao Queimódromo. A Metro do Porto vai também reforçar a operação nas madrugadas seguintes à serenata (2 de maio, domingo) e ao cortejo académico (5 de maio, terça-feira), com circulação contínua nas linhas Azul (A) e Amarela (D). A CP – Comboios de Portugal disponibiliza um bilhete diário de ida e volta a preço especial, enquanto a Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) associa-se ao evento com a ativação do Andante no recinto do Queimódromo.

O programa inclui ainda o cortejo académico, agendado para 5 de maio, com milhares de estudantes a desfilar pela Baixa da cidade na tarde de terça-feira, acompanhados pelos seus carros alegóricos.

No Queimódromo, com três palcos instalados, vão passar ao longo de oito dias, entre 2 e 9 de maio, cerca de 50 artistas, entre músicos, DJ e humoristas, incluindo Morad, Calum Scott, Slow J, Dillaz, Veigh, Richie Campbell, Chico da Tina, Quim Barreiros e Xutos & Pontapés, entre outros.

Os condicionamentos de trânsito associados à serenata, missa, cortejo académico e envolvente ao Queimódromo podem ser consultados aqui, sendo os cortes e desvios acompanhados pelas autoridades.

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