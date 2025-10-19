Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Times of Israel, a ofensiva foi uma resposta a um ataque do Hamas contra tropas israelitas em Rafah. Fontes indicam que “agentes terroristas na Faixa de Gaza lançaram um ataque contra forças israelitas em Rafah, no sul de Gaza, levando as IDF a lançar ataques aéreos na área”.

As operações aéreas visaram supostamente alvos do Hamas, depois de o grupo palestiniano ter disparado um míssil contra um veículo de combate israelita.

Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre os ataques, e as IDF ainda não emitiram um comentário oficial sobre a ação.

