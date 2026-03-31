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Seis meses após a tomada de posse do governo de Giorgia Meloni, o diretor executivo da emissora pública italiana Rai demitiu-se. De acordo com o The Guardian, Carlo Fuortes justificou a saída em maio de 2023 com “um conflito político”, um ano antes do fim do seu mandato.

Os cargos de topo foram rapidamente ocupados por nomes ligados ao partido Irmãos de Itália. Atualmente, o CEO da Rai é Giampaolo Rossi, ex-membro do conselho da Rai que, no passado, manifestou apoio a Vladimir Putin, Viktor Orbán e Donald Trump.

Em Itália, desde a chegada do governo de Meloni, a liberdade de imprensa tem vindo a deteriorar-se. O país caiu do 41.º para o 49.º lugar no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa. A Comissão Europeia alertou para esta situação, mas Meloni acusou os media italianos de esquerda de deturparem o relatório.

A ONG Liberties sublinha que figuras políticas têm visado jornalistas não só com ataques legais, mas também intimidação física e campanhas de difamação. Preocupações surgiram ainda com spyware e vigilância. A interferência política na Rai “continua a aumentar”, alertou a Liberties, destacando que o governo detém quase 100% das ações da emissora, controlando substancialmente as suas operações.

“Criticar um governo é parte da democracia”, explica Lorenzo De Sio, da Universidade Luiss em Roma. “Mas aqui temos um governo que vê a crítica como incómoda e tenta evitar responder a perguntas”.

O caso de França

Em França, mesmo sem a extrema-direita estar no poder, a situação é semelhante. A comissão parlamentar liderada pela direita sobre os media públicos foi descrita pelo Le Monde como “uma máquina de guerra ideológica” destinada a “vigiar a opinião pública”. Segundo o jornal, trata-se menos de reformar do que de silenciar, enquanto o pluralismo e a diversidade de opiniões não são alvo de lições daqueles que juraram destruir o serviço público.

Pouco antes das eleições antecipadas de 2024, o Rassemblement National (RN) declarou que privatizaria a radio e televisão públicas se vencesse. Segundo a vice-presidente do partido, estes meios precisavam de “um pouco de liberdade” e alguns programas eram demasiado inclinados à esquerda.

No ano seguinte, um partido aliado do RN iniciou uma investigação sobre a “neutralidade, funcionamento e financiamento” dos media públicos. Marine Le Pen afirmou que ambos os serviços tinham “um claro problema de neutralidade”.

A RSF alerta para a concentração de media privados em França. O bilionário de direita Vincent Bolloré controla o canal de notícias mais visto, CNews, uma rádio, uma revista semanal e um jornal dominical. A intervenção de Bolloré e a “falta de pluralismo” geram “medo de que a opinião vença sobre os factos”. No ano passado, a ex-ministra da Cultura Rachida Dati utilizou CNews e o Journal du Dimanche de Bolloré para atacar os media públicos.

O caso da Hungria

Os media públicos existem para fornecer conteúdos de qualidade, imparciais e baseados em factos, acessíveis ao maior público possível, contribuindo para uma comunicação plural que protege o Estado de Direito.

No entanto, a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) estima que, devido à aquisição de media privados por oligarcas próximos do regime e à inação de reguladores capturados, o governo húngaro controla cerca de 80% dos meios de comunicação do país.

O caso da Alemanha

Na Alemanha, o partido de extrema-direita Alternative für Deutschland (AfD) tem há muito os grandes media públicos no seu alvo, pedindo mudanças profundas em emissoras financiadas por taxas de audiência. A AfD, principal partido da oposição, critica ARD, ZDF e afiliadas regionais por serem supostos porta-vozes do governo e favorecerem partidos tradicionais.

Dois estados da Alemanha oriental, Saxónia-Anhalt e Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, vão votar em setembro e sondagens indicam que a AfD poderá atingir cerca de 40% de apoio, suficiente para controlar os órgãos regionais. A AfD propõe reduzir a taxa mensal de 18 euros e reformular o serviço público, com o objetivo de eliminar “esta influência woke, anti-alemã e manipuladora”.

Defensores do serviço público recordam que a Constituição alemã garante o acesso da população aos media públicos, essenciais para uma democracia saudável. Especialistas alertam que a campanha contra as emissoras visa abrir caminho ao autoritarismo, privilegiando mensagens politicamente convenientes em vez de jornalismo independente.

Também na Polónia, após anos de propaganda pró-governo, o novo executivo procurou controlar os media públicos através da administração direta e da legislação comercial. A emissora TVP sofreu alterações significativas, incluindo a suspensão do canal TVP Info e a mudança do principal telejornal para assinalar uma rutura com a era anterior. Apesar disso, os media públicos permanecem politizados, e um relatório da OSCE indicou que a transição não garantiu imparcialidade, apesar de melhorias pontuais.

A Federação Europeia de Argumentistas afirma que o manual da extrema-direita nos media visa “deslegitimar o jornalismo, intimidar críticos, concentrar influência mediática, instrumentalizar reguladores e capturar instituições públicas que moldam a realidade partilhada”.

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