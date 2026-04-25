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O sismo mais recente ocorreu hoje, dia 25 de abril, pelas 14h23, com magnitude 3.3 na escala de Richter. O epicentro localizou-se a cerca de 10 quilómetros a este de Santa Cruz, na Praia da Vitória. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na Fonte do Bastardo, no concelho da Praia da Vitória.

Ainda no dia 24 de abril, foram registados dois abalos. O primeiro, às 13h31, teve magnitude 3.2 e epicentro a cerca de 10 quilómetros a este de Santa Cruz (Praia da Vitória). Foi sentido com intensidade máxima III/IV nas freguesias de Cabo da Praia e Praia da Vitória (Santa Cruz), e com menor intensidade em Porto Judeu. O segundo, às 16h20, atingiu magnitude 3.0, com epicentro a cerca de 12 quilómetros a este-nordeste de Santa Cruz, não havendo registo de que tenha sido sentido.

No dia anterior, 23 de abril, pelas 00h20, foi registado um sismo de magnitude 3.4, com epicentro também a cerca de 12 quilómetros a este-nordeste de Santa Cruz. Este abalo foi sentido com intensidade máxima IV/V nas freguesias das Lajes e Praia da Vitória (Santa Cruz), sem causar danos.

Já a 21 de abril, pelas 05h06, ocorreu um sismo de menor magnitude, 2.5, com epicentro a cerca de 10 quilómetros a este do Cabo da Praia, não tendo sido confirmado que tenha sido sentido.

O IPMA sublinha que a determinação do epicentro de um sismo é um processo complexo, podendo haver ajustes posteriores com base em nova informação. Caso a situação o justifique, serão emitidos novos comunicados, recomendando-se o acompanhamento das indicações dos serviços de proteção civil.

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