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O jovem recordou os acontecimentos ocorridos na madrugada de outubro de 2024 em declarações ao podcast de jornalismo de investigação Fumaça, quando se encontrava na zona da Baixa de Lisboa com um amigo. Segundo o seu testemunho, ambos terão sido abordados, agredidos e algemados por polícias antes de serem levados para a esquadra.

"Estávamos algemados ao banco e foram-nos a bater com os joelhos e com as mãos durante quase uma hora ou mais", descreveu Youssef, acrescentando que os alegados ataques continuaram dentro das instalações policiais.

O jovem afirma ainda ter sido sujeito a violência prolongada e sem qualquer possibilidade de defesa. "Um estava a usar luvas de boxe e atacou-nos com as luvas. Continuaram durante quase uma hora ou mais", relatou, sublinhando a sensação de total impotência.

Youssef diz ter vivido momentos de extremo receio dentro da esquadra. "Senti que nunca mais ia sair dali. Que podia ser morto e nada iria acontecer", afirmou, referindo que interpretou a situação como agravada pela sua condição de imigrante e pela sua origem racial. "Senti que não tinha qualquer valor. Era menos do que um ser humano.".

De acordo com o seu testemunho, os alegados atos de violência ocorreram num contexto de total vulnerabilidade, com as vítimas algemadas e incapazes de se proteger. "Sempre que defendíamos o rosto com as pernas, vinham baixá-las para nos poderem bater na cara", descreveu.

O caso insere-se num conjunto mais amplo de alegações de violência policial na esquadra do Rato, que estão atualmente sob investigação judicial e já levaram à detenção de 25 agentes.

Apesar do impacto psicológico, Youssef afirma continuar a lidar com o trauma. "Foi muito duro e traumatizante", disse, acrescentando que outros relatos de vítimas o deixaram ainda mais perturbado pela dimensão das alegadas agressões.

Segundo o podcast Fumaça, alguns dos episódios em investigação terão sido filmados pelos próprios agentes envolvidos, estando o conteúdo a ser analisado pelas autoridades no âmbito do processo em curso.

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