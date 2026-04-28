Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num país onde 31% da população tem 60 anos ou mais, a segunda maior percentagem da Europa, apenas atrás de Itália, os dados revelam uma geração resiliente, solidária e cada vez mais integrada no mundo digital. Em Portugal, 81% dos seniores apoiam financeiramente filhos e netos, um valor claramente acima da média europeia (68%). Esse apoio é considerado essencial por 92% dos inquiridos, enquanto 60% admitem preocupação com o futuro das gerações mais jovens.

O estudo aponta ainda para uma adesão crescente às tecnologias digitais. Cerca de 21% dos seniores portugueses dizem ter hábitos digitais regulares, superando a média europeia (15%) e colocando Portugal entre os países mais avançados nesta faixa etária, apenas atrás da Suécia e de Itália. Esta digitalização reflete-se diretamente nos padrões de consumo e lazer: 76% dos seniores nacionais assumem o lazer como prioridade, com o turismo a liderar as compras online (43%), seguido da cultura, livros e bilhetes para eventos, com 27%. A eletrónica de consumo (21%) e o vestuário (20%) completam a lista.

Portugal destaca-se também no consumo de conteúdos digitais, com 82% dos seniores a subscreverem serviços de streaming televisivo, muito acima da média europeia (32%), sendo que 27% utilizam estas plataformas de forma regular.

Apesar da abertura ao consumo e ao lazer, o perfil do sénior português continua marcado pela prudência financeira. O preço é decisivo para 83% dos inquiridos e 80% afirmam evitar gastos desnecessários. Mais de metade (54%) é particularmente sensível a promoções, um valor bastante superior ao registado no conjunto europeu. A sustentabilidade começa igualmente a ganhar peso: 32% optaram por reparar produtos em vez de os substituir na última década e 26% recorrem à compra de artigos recondicionados.

Segundo Hugo Lousada, diretor de Marketing B2B & B2C do Cetelem, os dados confirmam que “os novos seniores portugueses são um dos grandes pilares de estabilidade da sociedade”, combinando apoio financeiro às famílias, adoção tecnológica e valorização do bem-estar, embora enfrentem desafios para preservar o poder de compra e a independência num contexto económico exigente.

O envelhecimento da população é encarado como uma questão nacional “muito importante” por 62% dos portugueses, a taxa de consciencialização mais elevada da Europa, e 54% consideram esta geração uma mais-valia para o país. Para os seniores, “envelhecer bem” significa sobretudo ter saúde (91%) e estabilidade financeira (72%). Ainda assim, o estudo identifica áreas críticas de intervenção, como o reforço do sistema de saúde, a adaptação do sistema de pensões e o apoio aos cuidadores.

Na habitação, a maioria dos seniores (83%) prefere envelhecer em casa própria, defendendo políticas públicas que promovam a adaptação das habitações, a construção de casas adequadas a esta faixa etária e a proximidade a serviços de saúde e apoio essencial.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.