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Segundo a Lusa, José Luís Carneiro afirmou, na abertura da Comissão Nacional do PS, em Lisboa, que o partido conseguiu impedir duas medidas que classificou como "profundamente injustas" e "desumanas": a reforma laboral e a Prestação Social Única.

"Nos últimos dias, depois de meses de trabalho persistente, fomos capazes de travar duas medidas profundamente injustas, desumanas: a contrarreforma laboral e a Prestação Social Única. Foi uma vitória do Partido Socialista", declarou.

No dia em que assinalou um ano desde a sua primeira eleição como secretário-geral do PS, Carneiro iniciou a reunião da Comissão Nacional com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos sismos que afetaram a Venezuela.

O líder socialista sustentou ainda que o desfecho destas duas propostas representa não apenas uma vitória do PS, mas também dos "cinco milhões, 334 mil e 700 trabalhadores", de "milhares de famílias que vivem com dificuldades" e da "dignidade do trabalho e da justiça social".

Na sua intervenção, José Luís Carneiro criticou o desempenho do Governo desde a vitória eleitoral da AD, considerando que foram "dois anos perdidos e a falhar".

Dirigindo-se diretamente ao primeiro-ministro, deixou um apelo: "Senhor primeiro-ministro, Luís Montenegro, tire a cabeça da areia. O seu Governo não está a funcionar", acusou.

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