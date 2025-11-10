Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Democratas e republicanos chegaram este domingo a um acordo no Senado dos Estados Unidos, abrindo caminho para o fim da mais prolongada paralisação do Governo federal na história do país, que se arrastava desde 1 de outubro.

Segundo informações avançadas por vários meios de comunicação norte-americanos, o entendimento foi alcançado após intensas negociações lideradas pelos senadores democratas Angus King, Jeanne Shaheen e Maggie Hassan, em articulação com um grupo de republicanos dispostos a ultrapassar o impasse.

O compromisso obtido permitirá financiar as operações governamentais até 30 de janeiro, garantindo os recursos necessários para departamentos como Agricultura e Assuntos dos Veteranos, bem como para várias agências federais. O acordo assegura ainda o pagamento dos salários em atraso de cerca de 650 mil funcionários públicos e o regresso ao trabalho de outros que estavam em licença forçada.

Pouco antes das 23h00 (4h00 em Lisboa), o Senado conseguiu reunir os 60 votos necessários para desbloquear o processo. Sete senadores democratas e o independente Angus King — que normalmente vota com os democratas — decidiram romper com a linha partidária para permitir a aprovação do orçamento temporário.

Os democratas que apoiaram o acordo justificaram a decisão afirmando que era a única forma de reabrir o Governo. “Só havia um acordo em cima da mesa e esta era a melhor opção para reabrir o Governo”, explicaram.

Como parte do entendimento, os republicanos comprometeram-se a levar a votação, em dezembro, a prorrogação dos subsídios previstos na lei Affordable Care Act (Obamacare) — uma das principais exigências democratas e o maior ponto de discórdia nas negociações orçamentais.

A paralisação, que durava há 40 dias, afetou profundamente o funcionamento do Estado e o quotidiano de milhões de norte-americanos. Centenas de milhares de funcionários ficaram sem salário, serviços públicos foram suspensos e verificaram-se atrasos nos aeroportos devido à falta de pessoal de segurança e de controladores aéreos.

Sem rendimentos, muitos trabalhadores públicos recorreram a empréstimos de emergência ou subsídios de alimentação para sobreviver. Outros continuaram a trabalhar sem remuneração, numa crise que se tornou símbolo da crescente polarização política em Washington.

Com o acordo agora alcançado, o Congresso deverá votar nas próximas horas o texto final que permitirá reabrir as agências federais e pôr fim à mais longa paralisação governamental da história dos Estados Unidos.

